Захарова заявила, что немецкая журналистика подавлена и поражена либеральной диктатурой.
Немецкое ведомство выпустило сообщения на русском, французском и английском языках, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, однако содержание обращений оказалось различным в зависимости от аудитории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на публикацию Министерства иностранных дел Германии в соцсети X.
«Англоязычный аккаунт МИД ФРГ в “Икс” сегодня — в день, когда Запад празднует конец Второй мировой войны в Европе — отметился постами на трех языках (русском, французском и английском) с “мощным” заявлением об ответственности Германии. Тут есть, что сказать. Начнем с того, что заявления на трех языках звучат по-разному. Типичная для Запада практика сегрегации людей. По-французски и по-английски немецкие дипломаты извиняются еще и за Холокост. А по-русски только за некий “цивилизационный разлом”. Почему русскоязычная аудитория немецкого МИД не удостоена слов сожаления и раскаяния за зверства, которые режим Гитлера устроил против миллионов в Европе?» — написала Захарова.
Ранее МИД Германии опубликовал сообщение на русском языке, приуроченное к годовщине окончания войны, поблагодарив за освобождение от национал-социалистического режима, однако не указав конкретные государства-победители, обозначив их лишь как «страны-союзники». Захарова подчеркнула, что подобная практика различного подхода к исторической памяти вызывает вопросы и свидетельствует о двойных стандартах при оценке трагических событий прошлого.