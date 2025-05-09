Захарова нашла отличия в трех текстах МИД ФРГ о Холокосте на разных языках

«Англоязычный аккаунт МИД ФРГ в “Икс” сегодня — в день, когда Запад празднует конец Второй мировой войны в Европе — отметился постами на трех языках (русском, французском и английском) с “мощным” заявлением об ответственности Германии. Тут есть, что сказать. Начнем с того, что заявления на трех языках звучат по-разному. Типичная для Запада практика сегрегации людей. По-французски и по-английски немецкие дипломаты извиняются еще и за Холокост. А по-русски только за некий “цивилизационный разлом”. Почему русскоязычная аудитория немецкого МИД не удостоена слов сожаления и раскаяния за зверства, которые режим Гитлера устроил против миллионов в Европе?» — написала Захарова.