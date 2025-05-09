Южно-Сахалинск отметил 80-летие Победы военным парадом

В Южно-Сахалинске в пятницу, 9 мая, состоялся военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
Губернатор Валерий Лимаренко поздравил сахалинцев с праздником перед началом парада.
— Желаю ветеранам и труженикам тыла, а также всем жителям островного региона, крепкого здоровья, счастья и благополучия! С праздником, земляки! С Днем Победы, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Парад начался с выноса государственного флага РФ и Знамени Победы. Затем прошли парадные расчеты со штандартами фронтов и строй солдат в форме времен Великой Отечественной войны. Третий год в параде участвуют участники специальной военной операции (СВО), кавалеры орденов Мужества и других наград. На площадь вышли офицеры 68-го гвардейского корпуса и 39-й бригады. За героизм три части корпуса получили звание «гвардейских». Марш продолжили расчеты артиллерийского, радиоэлектронного и инженерного батальонов. В параде участвовали сотрудники УФСИН, МЧС, Пограничного управления ФСБ, кадеты и юнармейцы. Завершил пешую часть оркестр 39-й бригады.
После пешей части парада прошла колонна военной техники, включая легендарную «Катюшу», БТР-80, «Гиацинт-Б», «Град», «Ураган», С-400 «Триумф» и «Бастион». После прохождения техники военнослужащие исполнили песню «День Победы». Завершился парад акцией «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотни жителей города, передает РИА Новости.
Накануне празднования 80-летия со Дня Победы над фашизмом в Москве начали собираться мировые лидеры со всего света. В среду, 7 мая, многие из них уже прибыли в российскую столицу, с некоторыми даже успел встретиться президент России Владимир Путин. О том, кто поучаствует в праздничных мероприятиях, а кто все-таки не смог приехать — в материале «Вечерней Москвы».