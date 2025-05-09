Скромный человек, революционный реформатор: в Ватикане избрали нового Папу Римского

На второй день конклава католики всего мира наконец получили нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.
Об этом объявил принятой формулой «У нас есть Папа» (Habemus papam) кардинал-протодьякон Доменик Мамберти.
«У нас есть Папа — его превосходство Роберт Фрэнсис Прево, Лев XIV», — объявил он с балкона фасада Собора Святого Петра.
Лев XIV — первый американец на престоле Святого Петра.
Однако первыми, кто узнал об избрании стали католики, ожидавшие решения конклава на центральной площади в Ватикане. Из трубы Секстинской капеллы повалил белый дым, что и означает, что Папа избран. Отмечается, что выборы проходили в строжайшей секретности. Новому папе нужно было набрать две трети голосов от присутствующих.
Президент России Владимир Путин направил поздравление новому папе Римскому Льву ХIV по случаю его избрания. Российский лидер выразил надежду на конструктивный диалог и взаимопонимание. Российский лидер пожелал Папе успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия.
69-летний Прево, родившийся в Чикаго и выросший в католической семье среднего класса, большую часть карьеры провел в Перу в качестве миссионера и получил сан кардинала лишь в 2023 году. Он редко давал интервью и оставался малоизвестной фигурой даже в Католическом мире, хотя провел одну из самых революционных реформ понтификата Папы Франциска, впервые включив женщин в состав влиятельного органа, участвующего в назначении епископов.
В начале 2025 года Папа Франциск показал свое уважение к Прево, назначив его кардиналом высшего ранга, что указывало на возможную поддержку в будущем конклаве.
Предыдущий Папа Римский Франциск — Хорхе Марио Бергольо — умер в Риме 21 апреля 2025 года. Ему было 88 лет. Франциск отличался крайне скромным образом жизни: до конца дней он отказывался от роскоши. Даже нагрудный крест носил простой, серебряный, а не золотой.
Понтифик был реформатором, ввел много новшеств, стараясь идти в ногу со временем. Он стал первым Папой Римским, кто встретился с главой РПЦ, но в связи с конфликтом на Украине высказывался о России очень неоднозначно. Что не помешало его посланнику побывать в Москве в прошлом году, а самому Папе — выступить на видеоконференции в Петербурге.