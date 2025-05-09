Скромный человек, революционный реформатор: в Ватикане избрали нового Папу Римского

Понтифик был реформатором, ввел много новшеств, стараясь идти в ногу со временем. Он стал первым Папой Римским, кто встретился с главой РПЦ, но в связи с конфликтом на Украине высказывался о России очень неоднозначно. Что не помешало его посланнику побывать в Москве в прошлом году, а самому Папе — выступить на видеоконференции в Петербурге.