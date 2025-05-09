Больше половины территории России покрыто снегом на День Победы

Почти на 60% территории России все еще лежит снег.
На текущий момент, к 9 мая, снег занимает большую половину площади России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На 55−60% территории нашей страны все еще лежит снег. В майские праздники на юге европейской части России жары не будет», — рассказал Вильфанд ТАСС.
Вильфанд подчеркнул, отсутствие экстремально высоких температур снижает пожароопасность и является «сдерживающим фактором». Он также добавил, что снег давно и полностью сошел в Южном федеральном округе.
Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, какую погоду ждать москвичам на 9 мая. По его словам, предварительные прогнозы на День Победы предупреждали жителей столицы о том, что 9 числа будет небольшой дождь. Однако за последние несколько дней ситуация скорректировалась, и осадков не предвидится.