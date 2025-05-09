Больше половины территории России покрыто снегом на День Победы

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, какую погоду ждать москвичам на 9 мая. По его словам, предварительные прогнозы на День Победы предупреждали жителей столицы о том, что 9 числа будет небольшой дождь. Однако за последние несколько дней ситуация скорректировалась, и осадков не предвидится.