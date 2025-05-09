На Камчатке прошел военный парад к 80-летию Победы

«Самоотверженность, любовь к родной земле, к Отечеству — это наш общий генетический код. И в основе этого — память нашего народа… Низкий поклон и благодарность каждому ветерану. Вечная память тем, кто отдал жизнь за будущее наших детей», — сказал губернатор..