На Камчатке прошел военный парад к 80-летию Победы

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая — РИА Новости. Военный парад в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне прошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает правительство региона.
Парад начался в 10:00 (01:00 мск). Перед собравшимися на мероприятии выступил губернатор Владимир Солодов.
«Самоотверженность, любовь к родной земле, к Отечеству — это наш общий генетический код. И в основе этого — память нашего народа… Низкий поклон и благодарность каждому ветерану. Вечная память тем, кто отдал жизнь за будущее наших детей», — сказал губернатор..
Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.
Принимал парад командующий войсками и силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев. На площадь Петропавловска-Камчатского вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы, после началось парадное шествие, участниками которого стали сводная рота офицеров штаба и управления краснознаменных войск и сил на Северо-Востоке, военнослужащие 40-й гвардейской бригады морской пехоты, 114-й бригады моряков кораблей охраны водного района, 520-й отдельной береговой ракетной бригады, парадная рота специалистов 471-го Центра радиоэлектронной борьбы и другие.
После завершения торжественного мероприятия состоялось театрализованное представление с реконструкцией событий 1941−1945 годов под названием «И все-таки мы победили!». По улице Озерновская Коса начал шествие «Бессмертный полк» при том, что на Камчатке он проходит после трехлетнего перерыва.
В 15:00 (06:00 мск) на площади Ленина пройдет концерт, а вечером горожан ждет праздничный салют.