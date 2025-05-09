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До +22 градусов будет на Южном Урале 9 Мая

В пятницу, 9 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +18°
Источник: Вечерний Челябинск

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду, днем порывы до 11.

День Ангела сегодня, 9 мая, у Василия, Глафиры, Ивана, Нестора, Николая, Петра, Степана.

Между прочим, 9 мая 2025 года отмечают день Глафиры Горошницы. Согласно народным приметам, сегодня рекомендуется воздержаться от уборки дома, стрижки волос и ногтей. Дело в том, что все это может спровоцировать конфликты в семье и ухудшить здоровье.