До +22 градусов будет на Южном Урале 9 Мая

Между прочим, 9 мая 2025 года отмечают день Глафиры Горошницы. Согласно народным приметам, сегодня рекомендуется воздержаться от уборки дома, стрижки волос и ногтей. Дело в том, что все это может спровоцировать конфликты в семье и ухудшить здоровье.