До +22 градусов будет на Южном Урале 9 Мая

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду, днем порывы до 11.
День Ангела сегодня, 9 мая, у Василия, Глафиры, Ивана, Нестора, Николая, Петра, Степана.
Между прочим, 9 мая 2025 года отмечают день Глафиры Горошницы. Согласно народным приметам, сегодня рекомендуется воздержаться от уборки дома, стрижки волос и ногтей. Дело в том, что все это может спровоцировать конфликты в семье и ухудшить здоровье.