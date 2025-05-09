Кандидат в президенты Румынии требует от Украины компенсацию

Выступая на предвыборных дебатах в парламенте, он подчеркнул, что Румыния нуждается в Украине меньше, чем Украина в Румынии. По словам Симиона, Украина должна уважать права полумиллиона румын, проживающих на ее территории, а также компенсировать Румынии передачу системы Patriot и другие расходы, понесенные страной в связи с поддержкой Киева.