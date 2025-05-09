Парад на Камчатке открыл начало празднования 80-летия Победы в РФ

В самых восточных регионах Российской Федерации стартовали праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что В Петропавловске-Камчатском по главной площади в парадном строю прошли около 1,1 тысячи человек. Парад начался в 10.00 по местному времени, что соответствует часу ночи по московскому времени.
Также сообщается, что зрителям показали театрализованную постановку из семи картин, характеризующих основные события Великой Отечественной. Позже началось шествие «Бессмертного полка».
Также сообщается, что на Чукотке торжества открылись в Анадыре. Там также пройдет шествие «Бессмертного полка», в котором примут участие около 6 тысяч человек.
Репортаж о том, как проходит парад в честь 80-летия Великой Победы во Владивостоке, публикует «КП-Дальний Восток».
Напомним, сайт KP.RU ведёт прямую онлайн-трансляцию празднования 9 Мая 2025 года в России.