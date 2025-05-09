Перекрытие улиц, запрет на продажу алкоголя и другие ограничения в Екатеринбурге на 9 мая 2025 года

Так, согласно принятому постановлению мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, на центральных улицах города, а также в районах проведения праздничных мероприятий в других районах Екатеринбурга, нельзя будет приобрести алкоголь. Запрет на продажу горячительно начнет действовать накануне, 8 мая 2025 года. Кроме центра, алкоголь в День Победы запретят продавать на Эльмаше, Уралмаше, Компрессорном, в Горном щите и поселке Исток.