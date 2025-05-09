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Перекрытие улиц, запрет на продажу алкоголя и другие ограничения в Екатеринбурге на 9 мая 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая, ФедералПресс. В Екатеринбурге введены временные меры и ограничения, направленные на обеспечение комфорта и безопасности проведения праздничных торжеств, посвященных 80-летию со Дня Победы. Они связаны с проведением множества массовых мероприятий. Постановление принято главой уральской столицы Алексеем Орловым.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Временные ограничения приняты в связи с проведением крупных массовых мероприятий, среди которых парад на площади 1905 года, шествие «Бессмертного полка», а также работа многочисленных концертных площадок.

Запрет на продажу алкоголя в Екатеринбурге.

Ограничительные меры в основном касаются исторического центра уральской столицы.

Так, согласно принятому постановлению мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, на центральных улицах города, а также в районах проведения праздничных мероприятий в других районах Екатеринбурга, нельзя будет приобрести алкоголь. Запрет на продажу горячительно начнет действовать накануне, 8 мая 2025 года. Кроме центра, алкоголь в День Победы запретят продавать на Эльмаше, Уралмаше, Компрессорном, в Горном щите и поселке Исток.

Перекрытие дорог 9 мая 2025 года.

В пятницу, 9 мая, несколько центральных улиц Екатеринбурга будут перекрыты для движения личного и общественного транспорта.

Основные ограничения начнутся с шести утра 9 мая и закончатся ближе к обеду на следующий день.

Движение транспорта будет перекрыто вдоль основных маршрутов проведения праздничных мероприятий, включая проспект Ленина и площадь, где пройдут парад, шествие «Бессмертного полка» и концертные программы.

В центре Екатеринбурга ограничения на движение транспорта коснется:

  • проспекта Ленина от улицы Московская до Карла Либкнехта,
  • улицы Пушкина от Малышева до Ленина,
  • улицы Хохрякова от Малышева до Ленина,
  • улицы Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина.

До окончания праздника движение транспорта в Екатеринбурге будет перекрыто на следующих участках:

  • на улице 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина,
  • на улице Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев,
  • на улице Толмачева от Ленина до Первомайской,
  • на улице Царская от Николая Никонова до Дзержинского,
  • на автодороге от улицы Николая Никонова до ККТ «Космос»,
  • на улице Первомайская от Карла Либкнехта до Пролетарской,
  • на улице Горького от Малышева до Пушкина,
  • на улице Воеводина от Малышева до Ленина,
  • на улице Вайнера от Антона Валека до Ленина,
  • на улице Урицкого от Антона Валека до площади 1905 года,
  • на улице Володарского от Антона Валека до площади 1905 года,
  • в переулке Банковском от Малышева до переулка Театрального.

В администрации Екатеринбурга обращают внимание, что ограничение движения касается также велотранспорта и самокатов. Основными зонами при перекрытии становятся центральные улицы — проспект Ленина и близлежащие магистрали.

Движение общественного транспорта по центру Екатеринбурга будет скорректировано.

Самокаты не смогут использоваться в пределах определенной зоны, охватывающей улицы Челюскинцев, Карла Либкнехта, Радищева и Московская. Этот запрет направлен на обеспечение безопасности массовых гуляний и мероприятий.

Важные моменты

  • Платные парковки в Екатеринбурге станут бесплатными с 1 по 11 мая.
  • Общественный транспорт (автобусы, трамваи, троллейбусы) будет бесплатным 9 мая. Метрополитен работает платно.
  • Развлекательные площадки для детей и взрослых организованы в разных частях города, включая музыкальные концерты и культурные события.

За обновлением информации по проведении праздничных торжеств в городе Екатеринбурге можно следить на сайте администрации уральской столицы.