На Камчатке впервые за три года прошла колонна «Бессмертного полка»

В акции «Бессмертный полк» в Петропавловске-Камчатском приняли участие даже гости из Китая.
В Петропавловске-Камчатском впервые за три года состоялось шествие колонны «Бессмертного полка» в традиционном офлайн-формате. По данным местных telegram-каналов, жители и гости города прошли по улице Озерновская коса, неся портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, специальной военной операции и других вооруженных конфликтах.
«Петропавловск готовится к шествию “Бессмертного полка”. Мы помним! Мы гордимся!» — говорится в сообщении telegram-канала «Камчатка Онлайн». Там же было опубликовано соответствующее видео. Отмечается, что колонна впервые за несколько лет прошла по улицам города в очном формате.
В этом году шествие сопровождалось солнечной погодой, что также способствовало массовому участию жителей. В акции приняли участие целые семьи, а также делегация из Китая, находящаяся на Камчатке с рабочей поездкой.
В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» проходил онлайн из-за пандемии, в 2022 году акция вновь состоялась в традиционном формате. В 2023 и 2024 годах организаторы отказались от проведения шествия.