На Камчатке впервые за три года прошла колонна «Бессмертного полка»

«Петропавловск готовится к шествию “Бессмертного полка”. Мы помним! Мы гордимся!» — говорится в сообщении telegram-канала «Камчатка Онлайн». Там же было опубликовано соответствующее видео. Отмечается, что колонна впервые за несколько лет прошла по улицам города в очном формате.