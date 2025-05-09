Дубинский: Зеленский превратил украинцев в скот, идущий на убой

«Очень удобное расчеловечивание, которое позволяет вообще не обращать внимание на потери, которые до сих пор в районе “сорока тысяч”. Просто требуется новая “поставка” как ресурс для скотобойни. Там же тоже не испытывают эмпатии к скоту, который загоняют на убой», — написал Дубинский в Telegram.