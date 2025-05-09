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Дубинский: Зеленский превратил украинцев в скот, идущий на убой

Киев «удерживает людей и территории против их воли».

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский, заставляя украинцев принимать участие в боевых действиях за уже проданные ресурсы, превратил их в «скот».

Он подчеркнул, что Зеленского интересует лишь продолжение конфликта, а также сохранение финансирования.

«Очень удобное расчеловечивание, которое позволяет вообще не обращать внимание на потери, которые до сих пор в районе “сорока тысяч”. Просто требуется новая “поставка” как ресурс для скотобойни. Там же тоже не испытывают эмпатии к скоту, который загоняют на убой», — написал Дубинский в Telegram.

Кроме того, по его словам, Киев «удерживает людей и территории против их воли».

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский сделал из Украины «ресурсное Конго» в Европе.