Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский, заставляя украинцев принимать участие в боевых действиях за уже проданные ресурсы, превратил их в «скот».
Он подчеркнул, что Зеленского интересует лишь продолжение конфликта, а также сохранение финансирования.
«Очень удобное расчеловечивание, которое позволяет вообще не обращать внимание на потери, которые до сих пор в районе “сорока тысяч”. Просто требуется новая “поставка” как ресурс для скотобойни. Там же тоже не испытывают эмпатии к скоту, который загоняют на убой», — написал Дубинский в Telegram.
Кроме того, по его словам, Киев «удерживает людей и территории против их воли».
Ранее Дубинский заявил, что Зеленский сделал из Украины «ресурсное Конго» в Европе.