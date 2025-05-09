Парады на Дальнем Востоке открыли начало празднования 80-летия Победы в России

Затем парады состоялись на Сахалине и в Приморье. В Южно-Сахалинске в торжественном шествии участие приняли ветераны специальной военной операции, а во Владивостоке по центральной площади прошли около 1,9 тысячи человек и проехали свыше 50 единиц техники.