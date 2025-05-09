Парады на Дальнем Востоке открыли начало празднования 80-летия Победы в России

К участникам парада обратился командующий войсками и силами на Северо-Востоке РФ вице-адмирал Александр Юлдашев, а также губернатор региона Владимир Солодов.
«Вот уже восемь десятилетий 9 Мая — самый дорогой для нас праздник. Духовное значение даты, её священный смысл только возрастают», — произнёс чиновник.
Затем парады состоялись на Сахалине и в Приморье. В Южно-Сахалинске в торжественном шествии участие приняли ветераны специальной военной операции, а во Владивостоке по центральной площади прошли около 1,9 тысячи человек и проехали свыше 50 единиц техники.
А ранее российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили соотечественников с Днём Победы в Великой Отечественной войне с борта Международной космической станции. Сохранять память о подвиге предков — святая обязанность каждого из нас, отметил экипаж МКС.