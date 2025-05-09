Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День Победы

В послеполуденные часы воздух прогреется до 9−11 градусов, а в период с девяти до 12 часов температура будет не более 6−8 градусов. Скорость ветра в праздничный день составит 5−7 метров в секунду. Также в День Победы над столицей не будет мощных облаков, их верхняя граница расположится на высоте четырёх километров, а нижняя — в диапазоне 600−800 метров.