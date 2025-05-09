Где в Алматы перекроют дороги и организуют бесплатную развозку 9 мая

Так, 9 мая будет временно ограничено движение транспорта в районе парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев, передает пресс-служба акимата города Алматы. Также с 07:00 до 12:00 будет ограничено движение в квадрате улиц: Кунаева — Жибек жолы — Казыбек би — Барибаева. На этом участке будет временно закрыта парковка.