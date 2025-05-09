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Где в Алматы перекроют дороги и организуют бесплатную развозку 9 мая

В акимате города Алматы рассказали об организации передвижения и маршрутов развозки в праздничный день 9 мая, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, 9 мая будет временно ограничено движение транспорта в районе парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев, передает пресс-служба акимата города Алматы. Также с 07:00 до 12:00 будет ограничено движение в квадрате улиц: Кунаева — Жибек жолы — Казыбек би — Барибаева. На этом участке будет временно закрыта парковка.

Кроме того, в указанный период будет полностью перекрыта улица Гоголя от Центрального парка культуры и отдыха до улицы Кунаева.

Убедительно просим не оставлять автомобили вдоль улицы на этот период.

говорится в сообщении

Для удобства участников мероприятия будет организована бесплатная развозка от парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев в одном направлении по следующим маршрутам:

  • пр. Достык (между ул. Толе би и ул. Казыбек би) — Площадь Абая — Центральный стадион;
  • ул. Калдаякова (южнее ул. Гоголя) — Халык Арена;
  • ул. Гоголя (уг. ул. Кунаева) — проспект Райымбек батыра / улица Абылай хана;
  • ул. Кунаева (между ул. Гоголя и ул. Казыбек би) — рынок «Сәлем»;
  • ул. Гоголя (западнее ул. Калдаякова) — Алматы Арена.

Жителей и гостей города просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные направления движения.