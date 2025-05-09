Долгожителю из Иркутской области исполнится 100 лет

Владимир Кальянов не любит вспоминать войну, но всегда с теплотой говорит о своих товарищах. После войны он был награжден орденами и медалями, а затем начал новую жизнь. Он встретил свою любовь — Ольгу Михайловну, у них родились четверо детей.