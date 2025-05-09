Долгожителю из Иркутской области исполнится 100 лет

В 2025 году долгожителю из Тайшетского района Иркутской области исполнится 100 лет. Владимир Кальянов в 1944-м попал на службу в Красную армию, где его распределили в 579-й стрелковый полк. Так началась его война против японских милитаристов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Дорожной службе Иркутской области.
— Владимир Павлович Кальянов — человек, прошедший через огонь войны и сохранивший в сердце доброту, — говорится в сообщении. — Его детство прошло в деревне Борисово Тайшетского района, в большой семье, где он был старшим из пятерых детей. А в 1941-м, когда грянула война, мальчишкой отправили в уральские шахты — добывать уголь для фронта.
Когда Владимиру исполнилось 19 лет, он был призван в Красную армию. Самым счастливым и самым горьким моментом в жизни Владимира Павловича стала встреча с отцом на фронте. Они обнялись среди дыма и пепла, но радость была недолгой — вскоре отец погиб.
Владимир Кальянов не любит вспоминать войну, но всегда с теплотой говорит о своих товарищах. После войны он был награжден орденами и медалями, а затем начал новую жизнь. Он встретил свою любовь — Ольгу Михайловну, у них родились четверо детей.
Сейчас Владимир Павлович плохо слышит, но продолжает читать, смотреть телевизор.