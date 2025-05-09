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В Верещагино ко Дню Победы восстановили легендарную «трехтонку» ЗИС-5

Прошедший по дорогам войны грузовик своим ходом проедет в торжественном параде.

Источник: Администрация Верещагинского муниципального округа

В Верещагино местные умельцы полностью восстановили легендарный грузовик военных лет ЗИС-5. Незаменимый помощник бойцов Красной Армии принял участие в торжественном параде 9 мая по улицам города.

Среднетоннажный грузовик ЗИС-5 выпускали в 1930—1940-х годах. Он был одним из основных транспортных автомобилей во время Великой Отечественной войны.

«Оригинальный облик машины не изменился. Сегодня автомобиль на ходу. Вот так оживает история», — рассказали в администрации Верещагинского округа.

«Трехтонка» много лет возвышалась на постаменте местного автотранспортного предприятия на ул. Карла Маркса. Сотрудники АТП под руководством директора Александра Полякова провели реконструкцию грузовика.

В Параде Победы в Перми также принял участие дошедший до Берлина танк Т-34. Легендарную боевую машину несколько лет назад восстановили в Чайковском.