В Верещагино ко Дню Победы восстановили легендарную «трехтонку» ЗИС-5

В Верещагино местные умельцы полностью восстановили легендарный грузовик военных лет ЗИС-5. Незаменимый помощник бойцов Красной Армии принял участие в торжественном параде 9 мая по улицам города.
Среднетоннажный грузовик ЗИС-5 выпускали в 1930—1940-х годах. Он был одним из основных транспортных автомобилей во время Великой Отечественной войны.
«Оригинальный облик машины не изменился. Сегодня автомобиль на ходу. Вот так оживает история», — рассказали в администрации Верещагинского округа.
«Трехтонка» много лет возвышалась на постаменте местного автотранспортного предприятия на ул. Карла Маркса. Сотрудники АТП под руководством директора Александра Полякова провели реконструкцию грузовика.
В Параде Победы в Перми также принял участие дошедший до Берлина танк Т-34. Легендарную боевую машину несколько лет назад восстановили в Чайковском.