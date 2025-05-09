Трамп решил угрозами прекратить огонь на Украине: чем президент США пугает Москву и Киев

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине. Американский лидер заявил, что прийти к этому решению можно очень быстро. «Наказание» в случае несоблюдение сторонами договоренностей тоже последует — это будут давно неоригинальные санкции. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
«Переговоры России и Украины продолжаются. США призывают к 30-дневному прекращению огня без предварительных условий», — говорится в публикации.
Глава Белого дома выразил надежду, что в зоне конфликта установится приемлемое прекращение огня — за ним будут наблюдать. При этом, обе стороны конфликта будут нести ответственность за ведение прямых переговоров.
«В случае нарушения режима прекращения огня США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал Трамп, добавив, что он лично сохранит приверженность установлению долгосрочного мира между Москвой и Киевом вместе с Европой.
Политик еще раз подчеркнул, что прекращение огня должно привести к мирному соглашению, чего можно достичь очень быстро.
«И я буду доступен моментально, если мои услуги понадобятся» —пообещал президент США.
Очередной грозный пост Дональд Трамп опубликовал в тот момент, когда в Москве шли российско-китайские переговоры, на которых, в том числе, обсуждался и украинский конфликт. Так, было подписано совместное заявление, в котором Китай и Россия подтвердили взаимопонимание по украинскому вопросу. Стороны «убеждены, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины».
Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул — в ходе переговоров с США о мире на Украине, Россия и Китай связываются «каждый день или через день». И добавил, что дальнейшие действия нашей страны будут зависеть от того, как пройдет объявленное на 8−10 мая перемирие.
А с ним не все, как и ожидалось, гладко. В Министерстве обороны России 8 мая сообщили, что несмотря на объявление режима перемирия, формирования украинских войск не прекратили ведение боевых действий против российской армии.
ВСУ предприняли две попытки прорыва через государственную границу России в Курской области, а также атаки в районе Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР). На тот момент было в общей сложности было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня. Отмечено 173 обстрела позиций российской армии, а также 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.