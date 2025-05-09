Трамп решил угрозами прекратить огонь на Украине: чем президент США пугает Москву и Киев

Очередной грозный пост Дональд Трамп опубликовал в тот момент, когда в Москве шли российско-китайские переговоры, на которых, в том числе, обсуждался и украинский конфликт. Так, было подписано совместное заявление, в котором Китай и Россия подтвердили взаимопонимание по украинскому вопросу. Стороны «убеждены, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины».