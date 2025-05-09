Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 мая

Астрологи составили гороскоп для каждого знака зодиака на 9 мая.
Овнам следует сохранять здравый смысл. Нестандартный подход к выполнению задач сможет помочь быстрее их выполнить. Также вы сможете воспользоваться чужими ошибками, чтобы достичь поставленных целей.
Тельцам не нужно торопиться. Велик риск упустить из виду важное, сделав ставку на несущественные моменты. Вам нужно прислушаться к советам старых друзей. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы и позитивное настроение.
У Близнецов начало дня будет удачным. Вас ожидает много ярких впечатлений и приятных совпадений. Также следует обдумать события недавнего прошлого. Выводы, которые вы сделаете, помогут избежать ошибок в будущем.
Раки почувствуют себя бодрее, чем некоторое время назад. Это также хорошее время для сделок или операций с деньгами. Сложности возможны в общении с родными людьми. Возможны ссоры, обиды, которые испортят настроение всем.
Львам следует сохранять бдительность в общении с малознакомыми людьми. Они могут вас раздражать, как и вы их, из-за чего возникнут конфликтные ситуации. Поберегите финансы, скоро они пригодятся для более полезных целей. Нужно будет проявить осторожность в вечерних поездках.
Девам собственный опыт и здравый смысл помогут справиться с поставленными целями. Возможны приглашения на званые вечера и торжественные мероприятия. Если согласитесь, есть вероятность встретить людей, которые помогут вам в будущем.
Весы должны постараться поменьше волноваться. День непростой, но серьезных проблем и значительных потерь можно избежать, если не совершать необдуманные поступки под влиянием эмоций. Не поддавайтесь на провокации.
Скорпионам следует отдохнуть. Это не самый благоприятный день для того, чтобы заниматься сложными и утомительными делами. Если что-то можно отложить на потом, поступите именно так.
У Стрельцов на пути чаще обычного будут возникать преграды, и даже для достижения небольших результатов придется приложить усилия. Вам будет трудно найти общий язык с окружающими. Не принимайте важные решения, если чувствуете, что кто-то навязывает вам свое мнение.
Козероги будут склонны придавать слишком большое значение любым проблемам и преградам, возникающим на пути. Многое идет не так, как вы ожидали, планы придется скорректировать. Однако есть шанс решить важные вопросы, которые давно вас тревожат.
Если Водолеям нужно решить важные вопросы, то необходимо сделать это в первой половине дня. Чем дольше вы откладываете дела, тем труднее оказывается с ними справиться. Могут непросто складываться отношения со старшими родственниками.
У Рыб начало дня будет сложное. Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций, отложите встречи с людьми, которые выводят вас из равновесия. Не беритесь за утомительные дела, передает «Российская газета».