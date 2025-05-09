Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 мая

Львам следует сохранять бдительность в общении с малознакомыми людьми. Они могут вас раздражать, как и вы их, из-за чего возникнут конфликтные ситуации. Поберегите финансы, скоро они пригодятся для более полезных целей. Нужно будет проявить осторожность в вечерних поездках.