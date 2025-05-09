Не всем красноярцам нравятся длинные выходные

65% опрошенных жителей краевого центра положительно восприняли эту новость и рады длинным праздничным выходным.
Оказалось, что женщины чаще мужчин радуются майским праздникам — 71% против 59% соответственно.
Люди старшего поколения чаще против таких инициатив, а вот молодежь до 35 лет с удовольствием отдыхает в мае — 73%, а среди горожан старше 45 лет — только 64%.
И, как отмечает сервис SuperJob по итогам опроса, 11% красноярцев вообще против дополнительных выходных: «Работать нужно, а не отдыхать», — говорят они.