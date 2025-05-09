Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не всем красноярцам нравятся длинные выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году майские каникулы в общей сложности продлятся 8 дней: 1−4 и 8—11 мая.

Источник: НИА Красноярск

65% опрошенных жителей краевого центра положительно восприняли эту новость и рады длинным праздничным выходным.

Оказалось, что женщины чаще мужчин радуются майским праздникам — 71% против 59% соответственно.

Люди старшего поколения чаще против таких инициатив, а вот молодежь до 35 лет с удовольствием отдыхает в мае — 73%, а среди горожан старше 45 лет — только 64%.

И, как отмечает сервис SuperJob по итогам опроса, 11% красноярцев вообще против дополнительных выходных: «Работать нужно, а не отдыхать», — говорят они.