Военные группировки «Восток» провели автопробег в честь Дня Победы

«Военнослужащие группировки войск “Восток” провели автопробег по населенным пунктам Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Мероприятие прошло в рамках патриотической акции по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и сохранению исторической памяти», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что особое внимание в ходе автопробега было уделено поздравлению ветеранов. Военнослужащие вручили участникам войны памятные подарки, цветы и продуктовые наборы, поблагодарили их за мужество и подвиг. В рамках мероприятия прошли концертные выступления, на которых военнослужащие и артисты военных творческих коллективов исполнили песни времен Великой Отечественной войны.
Солистки ансамбля песни и пляски Восточного военного округа, который с самого начала конфликта ездит с выступлениями в зону СВО, сказали, что для бойцов очень важна моральная поддержка, а для артистов важен обмен эмоциями. «Хоть немножечко, хоть на 20 минут военные расслабляются, о своем родном вспомнят, где-то передадут свои эмоции даже нам. Мы должны дарить эмоции, а дарят нам, наоборот. То есть взаимодействие идет», — сказал одна из них.
Местная жительница со слезами вспоминала те годы, когда в День Победы, по ее словам, нельзя было не то что носить георгиевские ленты, но даже выходить на улицу. «Я просто вспомнила раньше, как мы праздновали этот праздник. … А потом все растоптали. Просто Украина растоптала все», — сказала она. Однако, добавила женщина, вопреки всему, жители ДНР никогда не забывали о Великой Победе и бережно хранили георгиевские ленты дома.