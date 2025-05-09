Местная жительница со слезами вспоминала те годы, когда в День Победы, по ее словам, нельзя было не то что носить георгиевские ленты, но даже выходить на улицу. «Я просто вспомнила раньше, как мы праздновали этот праздник. … А потом все растоптали. Просто Украина растоптала все», — сказала она. Однако, добавила женщина, вопреки всему, жители ДНР никогда не забывали о Великой Победе и бережно хранили георгиевские ленты дома.