Военные группировки «Восток» поздравили ветерана с Днем Победы

«Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Восток” поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Карибова Юрия Матвеевича», — говорится в сообщении.
На фронт Карибов ушел добровольцем в 16 лет, добавив себе в военкомате пару лет, как многие сверстники. С 1943 года началась его служба в Красной армии. Юрий Матвеевич храбро сражался с врагом на землях Донбасса и был награжден орденом Великой Отечественной войны II степени и орденом Жукова.
Военнослужащий группировки «Восток» с позывным Сургут подчеркнул важность чествования каждого ныне живущего ветерана той войны. «Мы не могли пройти мимо, не поздравив его, потому что их осталось очень мало. Они боролись за нашу Родину, чтобы было светлое небо над головой», — сказал он.