Военные группировки «Восток» поздравили ветерана с Днем Победы

Военнослужащий группировки «Восток» с позывным Сургут подчеркнул важность чествования каждого ныне живущего ветерана той войны. «Мы не могли пройти мимо, не поздравив его, потому что их осталось очень мало. Они боролись за нашу Родину, чтобы было светлое небо над головой», — сказал он.