Спасатели МЧС передали жителям села Токма гуманитарную помощь

В село Токма прибыла оперативная группа, состоящая из представителей администрации Катангского района и спасателей. Они привезли местным жителям продовольствие, питьевую бутилированную воду и вещи первой необходимости. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
С помощью дрона специалисты провели мониторинг местности. По последним данным, вода затронула территории 12 частных подворий, однако жилые дома остаются сухими. Ситуация на реке Непа остается напряженной: уровень воды достиг 512 см, превысив критическую отметку в 510 см.
Особое внимание уделили единственному ребенку в селе — 6-летнему Феде. Мальчику вручили футбольный мяч и сладости в качестве подарка. Также всех жителей Токмы поздравили с Днем Победы.
Для обеспечения безопасности в районах, находящихся в зоне риска подтопления, круглосуточно работают специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда и сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС России. В Токме работает пункт временного размещения и питания.