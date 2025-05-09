Спасатели МЧС передали жителям села Токма гуманитарную помощь

В село Токма прибыла оперативная группа, состоящая из представителей администрации Катангского района и спасателей. Они привезли местным жителям продовольствие, питьевую бутилированную воду и вещи первой необходимости. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.