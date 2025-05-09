Титул «Миссис супермодель России 2025» завоевала жительница Братска

В своих социальных сетях Любовь поделилась, что ей 34 года и родом она из небольшого сибирского города Братска в Иркутской области. Этот город стал для сибирячки источником силы и вдохновения. Любовь полностью счастлива в своей жизни, ведь у нее есть любящий муж и две прекрасные дочери, которые каждый день вдохновляют на новые свершения.