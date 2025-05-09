Вильфанд предупредил россиян о заморозках в европейской части страны и сильной жаре в Сибири

В апреле в России уже фиксировались аномальные погодные явления: в Новосибирске прошел сильный снегопад и похолодание до −9 градусов, а в Центральной части страны отмечались рекордные для этого времени года температуры до +27 градусов. Тогда синоптики предупреждали о резком снижении температуры и осадках в Сибири, а также о сохранении жары в центре России до конца месяца.