Движение на Тверской улице будут перекрывать по ночам с 12 мая по 12 июня

«С 12 мая до 12 июня в период с 1:30 до 5:30 на участках ул. Тверская будет недоступна для движения одна полоса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это связано с подготовкой к открытию цветочных композиций в рамках фестиваля «Лето в Москве».
На участках ул. Тверская с 12 мая по 12 июня по ночам будет недоступна одна полоса, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«С 12 мая до 12 июня в период с 1:30 до 5:30 на участках ул. Тверская будет недоступна для движения одна полоса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это связано с подготовкой к открытию цветочных композиций в рамках фестиваля «Лето в Москве».