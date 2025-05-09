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Движение на Тверской улице будут перекрывать по ночам с 12 мая по 12 июня

На участках ул. Тверская с 12 мая по 12 июня по ночам будет недоступна одна полоса, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: РИА "Новости"

«С 12 мая до 12 июня в период с 1:30 до 5:30 на участках ул. Тверская будет недоступна для движения одна полоса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с подготовкой к открытию цветочных композиций в рамках фестиваля «Лето в Москве».