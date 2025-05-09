Полянский: Бербок запомнилась «оголтелой русофобией»

Предложенная на должность председателя ГА Организации Объединённых Наций Анналена Бербок «запомнилась оголтелой русофобией», кроме того, она озвучивает «весьма странные высказывания», заявил Дмитрий Полянский.
Он подчеркнул, что у российской стороны присутствуют сомнения о «беспристрастности» Бербок.
«У нас есть серьёзные и обоснованные сомнения в том, что она сможет действовать беспристрастно и отрешившись от национальных подходов своей страны, как это требуется от председателя Генассамблеи, и мы в этом не одиноки», — сказал первый зампостпреда РФ при ООН в беседе с агентством РИА Новости.
Полянский также отметил, что «внезапное выдвижение» кандидатуры Бербок на данный пост «удивило очень многих».
«Ведь Германия, которой доверила эту привилегию Западноевропейская группа, чья очередь выдвигать кандидата в этом году, уже номинировала на этот пост бывшую главу ОБСЕ Хельгу Шмид. Она представляется многим гораздо более достойным кандидатом, чем Анналена Бербок, которая много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ», — говорится в заявлении.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя aif.ru визит Бербок в украинскую столицу, назвал её одним из самых глупых чиновников в Европейском союзе.