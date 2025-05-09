Полянский: Бербок запомнилась «оголтелой русофобией»

«У нас есть серьёзные и обоснованные сомнения в том, что она сможет действовать беспристрастно и отрешившись от национальных подходов своей страны, как это требуется от председателя Генассамблеи, и мы в этом не одиноки», — сказал первый зампостпреда РФ при ООН в беседе с агентством РИА Новости.