Захарова обвинила МИД ФРГ в сегрегации из-за разных текстов о войне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщение МИД Германии в социальной сети X, посвященное 80-летию окончания Второй мировой войны, отличается в зависимости от языка.
Она отметила, что англоязычная и франкоязычная версии содержат извинения за Холокост, в то время как в русскоязычной версии говорится лишь о «цивилизационном разломе».
Захарова обвинила немецкий МИД в «типичной для Запада практике сегрегации людей» и выразила недоумение по поводу того, что русскоязычная аудитория «не удостоена слов сожаления и раскаяния за зверства, которые режим Гитлера устроил против миллионов в Европе». Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
Министерство иностранных дел (МИД) Германии в четверг, 8 мая, на официальной станице в социальной сети X разместило публикацию на русском языке в честь 80-летнего юбилея окончания Второй мировой войны и поблагодарила страны — союзницы за освобождение. По словам представителей ведомства, победа над нацизмом, который лишил свободы миллионы людей по всей Европе, позволила континенту вступить в совершенно новую эпоху мира и благополучия.