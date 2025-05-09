Захарова обвинила МИД ФРГ в сегрегации из-за разных текстов о войне

Министерство иностранных дел (МИД) Германии в четверг, 8 мая, на официальной станице в социальной сети X разместило публикацию на русском языке в честь 80-летнего юбилея окончания Второй мировой войны и поблагодарила страны — союзницы за освобождение. По словам представителей ведомства, победа над нацизмом, который лишил свободы миллионы людей по всей Европе, позволила континенту вступить в совершенно новую эпоху мира и благополучия.