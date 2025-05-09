Снял сиквелы «50 оттенков серого» и «Карточного домика»: чем запомнился умерший режиссер Фоули

Режиссер Джеймс Фоули, чья карьера в кино, на ТВ и в клипах длилась более 30 лет, скончался в возрасте 71 года. Он работал с Аль Пачино, Мадонной и Марком Уолбергом, а в его карьере были взлеты и падения. Какие фильмы Фоули оставили след в истории киноиндустрии — в материале URA.RU.