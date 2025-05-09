Снял сиквелы «50 оттенков серого» и «Карточного домика»: чем запомнился умерший режиссер Фоули

В кинокарьере Фоули были успехи и провалы.
Режиссер Джеймс Фоули, чья карьера в кино, на ТВ и в клипах длилась более 30 лет, скончался в возрасте 71 года. Он работал с Аль Пачино, Мадонной и Марком Уолбергом, а в его карьере были взлеты и падения. Какие фильмы Фоули оставили след в истории киноиндустрии — в материале URA.RU.
Режиссер много лет болел раком мозгаФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Кто сообщил о смерти Фоули.
Умер Джеймс Фоули, режиссер из Бруклина. Ему был 71 год, сообщает американский журнал The Hollywood Reporter.
По словам его представителя, он умер «мирно во сне» в своем доме в Лос-Анджелесе после многолетней борьбы с раком мозга. У Фоули остался брат Кевин. А также сестры Эйлин и Джо Энн.
Фильмография американского режиссера.
Родившийся в 1953 году в Нью-Йорке, Фоули окончил киношколу Университета Южной Калифорнии. Его дебютом стал фильм «Безрассудный» (1984) с Эйданом Куинном. В 1980-х он снял серию культовых клипов Мадонны («Papa Don’t Preach», «Live to Tell») и фильм с ее участием «Кто эта девушка» (1987), который провалился в прокате, но стал для него важным уроком.
Среди ключевых работ Фоули — криминальная драма «Гленгарри Глен Росс» (1992) с Аль Пачино и Джеком Леммоном, принесшая Пачино номинацию на «Оскар», триллер «Страх» (1996) с Марком Уолбергом и Риз Уизерспун, а также эпизоды сериалов «Твин Пикс», «Карточный домик» и «Миллиарды». В 2017 году он завершил франшизу «Пятьдесят оттенков серого», сняв два финальных фильма.
Фоули не боялся работать в разных жанрахФото: Илья Московец © URA.RU.
Как Фоули оценивал свою работу.
Фоули известен разнообразием жанров — от драм до триллеров. В интервью он подчеркивал, что избегал шаблонов. Его стиль отличало внимание к динамике мужских персонажей и деталям.
«Я всегда следовал за своей интуицией, даже если это приводило к провалам. Лучшие актеры хотят, чтобы режиссер их понимал», — отмечал при жизни Фоули.