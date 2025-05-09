Врач назвал продукты, которые помогают организму бороться с онкологией

— Для достижения наилучших результатов старайтесь использовать не менее ½ чайной ложки (1−3 г) молотой куркумы в день. Можно добавлять ее в качестве молотой специи, чтобы придать вкус еде, класть в чай или молоко. Куркума хорошо сочетается с черным перцем — улучшается усвоение, — отметил специалист.