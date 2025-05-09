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Врач назвал продукты, которые помогают организму бороться с онкологией

Диетолог Семирядов: Куркума способна затормозить рост раковых клеток.

Источник: Комсомольская правда

Правильное питание является вкладом в здоровье на долгие годы. И хотя нет волшебного продукта, который на 100% спасет от рака, некоторые привычные специи и овощи могут помочь снизить риски. Об этом KP.RU рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.

— Никакое изменение в питании, никакое блюдо или продукт не может на 100% предотвратить или тем более вылечить рак. Однако на нашем столе присутствуют вещества, которые потенциально могут помочь снизить онкологические риски, — пояснил эксперт.

Такой поддержкой для организма могут стать специи с антиоксидантами. Например, куркума — известная пряность с противовоспалительным действием. Куркумин, ее активный компонент, помогает клеткам защищаться от повреждений. Он способен затормозить рост раковых клеток.

— Для достижения наилучших результатов старайтесь использовать не менее ½ чайной ложки (1−3 г) молотой куркумы в день. Можно добавлять ее в качестве молотой специи, чтобы придать вкус еде, класть в чай или молоко. Куркума хорошо сочетается с черным перцем — улучшается усвоение, — отметил специалист.

Еще один помощник — чеснок. Исследования показывают, что его регулярное употребление связано с более низким риском некоторых видов рака. При проблемах с желудком чеснок и лук могут навредить, поэтому лучше заранее обсудить это с врачом.