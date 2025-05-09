Воздушные шары и термосы оказались под запретом в Иркутске 9 мая

Сегодня, 9 мая, в честь празднования 80-летия Великой Победы, во всех округах Иркутска пройдут праздничные программы. И чтобы мероприятия состоялись безопасно без происшествий, горожанам напоминают о необходимости соблюдения ряда правил. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
На территориях празднования 9 Мая, а также на протяжении шествия «Бессмертного полка» будет действовать пропускной режим. При себе лучше иметь документы, удостоверяющие личность, — рассказывают власти города.
Для обеспечения безопасности будет ограничен вход в зоны проведения мероприятий на велосипедах, самокатах, скутерах и скейтбордах. Также запрещено посещение с животными.
Кроме того, нельзя проносить крупногабаритные предметы и грузы (большие рюкзаки, чемоданы), пиротехнические изделия, воздушные шары, фонарики, термосы и жидкости в стеклянной и металлической таре. Запрещено иметь при себе травматическое оружие, массогабаритные макеты оружия, колющие и режущие предметы.
Использование беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров) возможно только при наличии соответствующего разрешения.
Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки также запрещено к проносу, за исключением оборудования аккредитованных представителей СМИ.