Воздушные шары и термосы оказались под запретом в Иркутске 9 мая

Сегодня, 9 мая, в честь празднования 80-летия Великой Победы, во всех округах Иркутска пройдут праздничные программы. И чтобы мероприятия состоялись безопасно без происшествий, горожанам напоминают о необходимости соблюдения ряда правил. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.