80-летие Победы в Великой Отечественной войне отмечают в Казахстане

Этот день особенный для нашей страны, где практически каждая семья бережно хранит свидетельства подвигов и самоотверженности героических предков. В этом году Zakon.kz собрал истории солдат и офицеров, медиков и партизан, тружеников тыла и детей войны, каждая из которых — уникальна. В частности, наши журналисты писали о том, что война не щадила никого. В годы Великой Отечественной юноши становились мужчинами слишком рано, а детство обрывалось под грохот пушек. Такова судьба рядового Наутана Избасарова, ушедшего на фронт в 16 лет. А еще о том, что в послужном списке Виктора Изюмникова, воевавшего тогда в составе воздушно-десантной бригады Красной армии, более ста прыжков с парашютом. Нелегче жилось и в тылу, где ставили собственные рекорды — трудовые. Например, рисовод Ким Ман Сам не только работал на полях, но и передавал опыт молодежи.