Мемориальную доску ветерану войны открыли в Акмолинской области

Он стал первым милиционером села Красный Яр и посвятил более 30 лет жизни службе в правопорядке. Церемония прошла у дома в селе Красный Яр, где проживал ветеран. В мероприятии приняли участие руководство департамента полиции, председатели Советов ветеранов, аким сельского округа, сотрудники полиции и родственники Негметжана Касенова.
В 1939 году 19-летний Негметжан Касенов был призван в ряды Советской Армии. Великая Отечественная война застала его на службе. Он стал участником одного из самых масштабных и решающих сражений — Сталинградской битвы. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года он сражался бок о бок с советскими солдатами, остановив наступление врага и переломив ход всей Второй мировой войны. После Сталинграда он воевал на Украинском фронте, а День Победы встретил в немецком городе Галле. Вернувшись домой в июне 1945 года, Касенов продолжил службу уже в мирное время, став первым милиционером села Красный Яр. Он отдал более трёх десятилетий службе в органах внутренних дел, внёс значительный вклад в развитие казахстанской милиции и стал наставником для молодого поколения сотрудников правопорядка.
За доблестную службу на фронте и в мирное время Негметжан Касенович был удостоен многочисленных наград: медалей «За взятие Берлина», «За мужество», а также юбилейных и ведомственных наград. Его история легла в основу повести «Годы тревожной службы» в сборнике «Синие шинели», посвященном 50-летию советской милиции.
В ходе официальной части выступили представители ветеранских организаций, приглашенные гости и внуки ветерана. Специальным гостем мероприятия стал автор-исполнитель Нурболат Бекетаев, исполнивший песни «Ардагерлер» и «Туған елім». Почетное право открыть мемориальную доску предоставлено председателю городского Совета ветеранов Кокшетау Шияпу Алиеву и председателю Совета ветеранов ОВД и Национальной гвардии МВД РК Даутбеку Нургалиеву. После открытия участники возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.