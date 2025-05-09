Мемориальную доску ветерану войны открыли в Акмолинской области

В 1939 году 19-летний Негметжан Касенов был призван в ряды Советской Армии. Великая Отечественная война застала его на службе. Он стал участником одного из самых масштабных и решающих сражений — Сталинградской битвы. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года он сражался бок о бок с советскими солдатами, остановив наступление врага и переломив ход всей Второй мировой войны. После Сталинграда он воевал на Украинском фронте, а День Победы встретил в немецком городе Галле. Вернувшись домой в июне 1945 года, Касенов продолжил службу уже в мирное время, став первым милиционером села Красный Яр. Он отдал более трёх десятилетий службе в органах внутренних дел, внёс значительный вклад в развитие казахстанской милиции и стал наставником для молодого поколения сотрудников правопорядка.