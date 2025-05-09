Монахи монастыря Горнали признали сатанизмом атаки ВСУ на курские храмы

Атаки ВСУ на храмы в курском приграничье — это самый настоящий сатанизм, заявил aif.ru иеромонах Мелетий.
«Там самый настоящий сатанизм, поэтому они (ВСУ — ред.) вот так атакуют храмы. Они уже не прикрываются. Когда человек отходит от своих корней, от своей мать-церкви, у него всегда мозги набекрень потом. И люди потом просто не понимают, что просто безумие начинается», — сказал Мелетий.
Он добавил, что украинские военные предали своих прадедов, дедов, которые воевали с фашизмом.
«Они предали мать-церковь свою. Естественно, у них безумие там будет, просто безумие», — резюмировал Мелетий.
Ранее в РПЦ назвали безбожием и варварством атаки ВСУ на храмы в приграничье.