Монахи монастыря Горнали признали сатанизмом атаки ВСУ на курские храмы

«Там самый настоящий сатанизм, поэтому они (ВСУ — ред.) вот так атакуют храмы. Они уже не прикрываются. Когда человек отходит от своих корней, от своей мать-церкви, у него всегда мозги набекрень потом. И люди потом просто не понимают, что просто безумие начинается», — сказал Мелетий.