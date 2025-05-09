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Председатель президиума БиГ Цвиянович прибыла в Москву на 80-летие Победы

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что она посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.

Напомним, на празднование 80-летия Победы День в Великой Отечественной войне прибыли 27 иностранных лидеров, а участие в параде на Красной площади примут парадные расчеты из 13 стран.

Ранее в Москву прилетел президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик, армянский премьер Никол Пашинян и многие другие.

Также сразу несколько депутатов Европарламента из Германии заявили о планах посетить Москву на День Победы, 9 мая. Речь о представителях немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэле фон дер Шуленбурге.

Кроме того, в Россию прибыл китайский лидер Си Цзиньпин, с которым позже президент России Владимир Путин провел переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встреч был подписан ряд важных документов, включая совместное заявление по украинскому конфликту.

Однако многие следили за поездкой в Россию двух глав европейских государств. Речь идет о президенте Сербии Александре Вучиче и премьере Словакии Роберте Фицо, которым союзники по Евросоюзу в лице Прибалтийских государств как могли усложнили перелет из своих стран в Россию.

В итоге обоим политикам пришлось добираться до Москвы через третьи страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров коротко, но емко охарактеризовал назвал поступок Литвы и Латвии, назвав его позором.

Позже президент Сербии Александр Вучич, прибывший в Москву в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, прогулялся по Красной площади и полюбовался подготовкой сердца российской столицы к параду и празднику в целом.

Затем прибыл в российскую столицу и Роберт Фицо и встретится с Вучичем. Отмечается, что кроме посещения Парада Победы на Красной площади, премьер Словакии возложит цветы к могиле Неизвестного солдата, а также будет участвовать в международных переговорах с участниками других иностранных делегаций. Он планирует пообщаться с лидером Бразилии, КНР и другими иностранными государствами.