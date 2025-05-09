Председатель президиума БиГ Цвиянович прибыла в Москву на 80-летие Победы

Затем прибыл в российскую столицу и Роберт Фицо и встретится с Вучичем. Отмечается, что кроме посещения Парада Победы на Красной площади, премьер Словакии возложит цветы к могиле Неизвестного солдата, а также будет участвовать в международных переговорах с участниками других иностранных делегаций. Он планирует пообщаться с лидером Бразилии, КНР и другими иностранными государствами.