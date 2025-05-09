Одна на всех. Как Башкирия внесла решающий вклад в победу над Германией

Самой большой проблемой были кадры. С началом войны многие опытные рабочие ушли на фронт, а их место заняли женщины и дети, вынужденные ежедневно выполнять напряженный план. По данным архивов, в 1943 году более 45% работников Уфимского моторостроительного завода составляла молодежь в возрасте до 23 лет. Рабочая смена длилась по 12 часов, люди у станков часто недоедали, много сил отнимала дорога с завода в расположенный в нескольких километрах жилой сектор Уфы, порой занимавшая до 6 часов каждый день. Да и работать приходилось в плохо отапливаемых, а то и вообще не отапливаемых цехах.