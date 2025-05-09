Одна на всех. Как Башкирия внесла решающий вклад в победу над Германией

Техника также должна быть обеспечена топливом и маслами, что становилось залогом победы. И здесь на первый план выходили возможности экономики тыловых регионов, не случайно именно в военные годы появилась известная фраза о том, что победа ковалась в тылу.
И хотя в Башкирии боевой техники как таковой практически не производилось, она внесла во многом решающий вклад в целый ряд важнейших направлений военной экономики. Это, прежде всего, производство топлива и технических масел, а также выпуск авиадвигателей, которыми оснащался каждый третий советский боевой самолет. Были и другие серьезные достижения.
За военные годы объем промышленного производства в Башкирии вырос в 2,6 раза. Особенно быстро развивались химическая и нефтехимическая отрасли (увеличение в 9 раз за 1940−1945 гг.) и машиностроение (в 8 раз). Для военных нужд Белорецкий металлургический завод увеличил производство стали и чугуна в 1,5 раза. Баймакский медеплавильный завод работал на полную мощность, а для увеличения выпуска продукции было запущено производство и в Сибае. Эти предприятия обеспечивали фронт пулями, снарядами и броней для танков. Также заводы Башкирии выпускали боевые заряды для знаменитых «Катюш». В республике появились совершенно новые производства: содовая, каучуковая, резиновая, хлопчатобумажная, овощеконсервная и сахарная промышленность. За годы войны было добыто свыше 8,4 млн тонн нефти.
Признанием этого вклада в Победу стало присвоение в 2020 году Уфе, где была сосредоточена большая часть республиканского производства, звания «Город трудовой доблести». А в 2025 году такое звание получил Ишимбай, ставший в годы войны одним из центров нефтедобычи.
«Те, кто знает историю, прекрасно понимают, что на тот момент вся страна, все города в той или иной степени участвовали в обеспечении победы над Германией, — заявил Глава республики Радий Хабиров. — Уфа — крупный промышленный центр, и присвоение ему звания “Город трудовой доблести” — объективное решение. Здесь были сосредоточены нефтяная отрасль, двигателестроение, производилась масса продукции. А в этом году такое звание получил Ишимбай, где, так же как и в Уфе, мы установим стелу».
Военная экономика
В годы войны в Башкирию было эвакуировано 111 промышленных предприятий, и именно они во многом сформировали основу производственной базы, которая в наши дни движет вперед республиканскую экономику.
При эвакуации оказавшихся под угрозой захвата предприятий в Башкирию у нас не только развивались уже существующие, но и создавались новые отрасли производства. С перебазированием заводов химического, резинотехнического, станкостроительного, кабельного и некоторых других направлений было положено начало производства принципиально новой продукции. Предприятия из центра и юга страны были размещены в том числе в малых городах: Стерлитамаке, Белорецке, Ишимбае, Благовещенске и Давлеканово.
В Стерлитамак был эвакуирован станкостроительный завод имени Ленина. Оборудование биметаллического цеха московского завода «Серп и молот» разместили на Белорецком металлургическом заводе, Харцызского завода Наркомчермета СССР и Одесского канатного завода — на Белорецком сталепроволочно-канатном заводе. Из южных районов СССР в Башкирию перевели ряд предприятий нефтяной промышленности.
Но наиболее крупные эвакуируемые предприятия размещались в Уфе, причем большая их часть успешно работает и сейчас. Так, завод «Уфимкабель» был создан в 1941 году на базе трех эвакуированных предприятий: московского «Электропровода», подольского «Винилпровода» и одесского «Электрошнура». Начало «Гидравлике» положил ржевский завод по производству прокладок и уплотнительных материалов. Агрегатный завод (УАПО) был эвакуирован из Москвы и за годы войны изготовил свечи зажигания для двигателей 134 тысяч боевых самолетов.
Двигатель Победы
Главным производственным предприятием военной Уфы и всей Башкирии, внесшим, без преувеличения, стратегический вклад в достижение Победы, стал Уфимский моторостроительный завод (ныне УМПО).
Создание завода началось в 1931 году, а уже в 1935-м была закончена постройка цехов и запущено серийное производство двигателей для сельхозтехники. Но мирный профиль сохранялся недолго. В 1940 году Уфимский моторный завод был передан в Наркомат авиационной промышленности с присвоением ему номера 384. В этом же году УМЗ становится дублером Рыбинского завода по производству новейших на тот момент авиационных моторов.
В ночь на 16 октября 1941 года сотрудников Рыбинского завода вызвали на совещание, где довели информацию о срочной эвакуации в Уфу. На следующий день между цехами стали прокладывать железнодорожные рельсы. В стенах делали проемы, через них с помощью кранов выгружали оборудование. Производство эвакуировалось полностью: оборудование, станки, собранные и полуготовые двигатели, рабочие, служащие, их семьи.
И Рыбинский завод был не единственным эвакуированным в Уфу. Кроме него, в столицу Башкирии прибыли два ленинградских завода-дублера (234-й и 451-й), частично 219-й из Подмосковья, проектное бюро ЦИАМ (Москва), а также Воронежское конструкторское бюро. Для лучшей координации и управления все эвакуированные предприятия, а также два уфимских завода — моторный (384-й) и дизельный (336-й) были объединены, получив номер головного — 26-й.
Самой большой проблемой были кадры. С началом войны многие опытные рабочие ушли на фронт, а их место заняли женщины и дети, вынужденные ежедневно выполнять напряженный план. По данным архивов, в 1943 году более 45% работников Уфимского моторостроительного завода составляла молодежь в возрасте до 23 лет. Рабочая смена длилась по 12 часов, люди у станков часто недоедали, много сил отнимала дорога с завода в расположенный в нескольких километрах жилой сектор Уфы, порой занимавшая до 6 часов каждый день. Да и работать приходилось в плохо отапливаемых, а то и вообще не отапливаемых цехах.
«Обычно приходилось замещать рабочих-расточников, — вспоминал сотрудник заводоуправления УМЗ Семен Синенко. — Ноги в легких летних ботинках (других не было) в ночную смену мерзли. Тогда я их снимал, бегал по коридору в носках. Когда ноги отогреются, опять становился за станок».
Но, несмотря на все трудности, завод набирал обороты. Благодаря резкому наращиванию мощностей, с 1941 по 1945 год в Уфе было сделано более 40 тысяч авиадвигателей М-105 и ВК-107А, которыми оснащались основные типы фронтовых истребителей и бомбардировщиков. Не менее трети всех боевых самолетов и около половины истребителей, выпущенных в СССР в годы войны, были оснащены уфимскими моторами. Производство авиадвигателей стало наиболее весомым вкладом Уфы в победу над Германией.
Топливо Победы
Название нашей республики сегодня прочно ассоциируется со словом «нефть». И хотя основа нефтедобычи и нефтепереработки была заложена еще во второй половине 1930-х годов, именно в годы Великой Отечественной войны башкирские НПЗ, благодаря эвакуации оборудования из других областей, смогли резко увеличить свой производственный потенциал, сыграв заметную роль в обеспечении фронта горючим, а открытие в 1943—1944 годах новых крупных месторождений заложило основу для послевоенного превращения Башкирии во «второе Баку».
В мае 1932 года была получена первая нефть Ишимбайского месторождения. Параллельно с бурением новых скважин шел процесс создания базы для переработки «черного золота». В 1935 году началось строительство Уфимского нефтеперерабатывающего крекинг-завода. Полностью УНПЗ вошел в строй в начале 1940-х, и на тот момент это был один из самых современных нефтеперегонных заводов страны, способный выпускать в том числе крайне дефицитный авиационный бензин.
С началом Великой Отечественной войны резко возросло значение тыловых республик СССР, имеющих собственную базу нефтедобычи и мощности для переработки. И если переработка сырья шла в 19 республиках, то лишь около пяти могли похвастаться еще и добычей, а лидерство в Поволжско-Уральском районе здесь прочно удерживала Башкирия. Из 9 миллионов тонн нефти, добытых в 1941—1945 годах между Волгой и Уралом, 5 миллионов тонн пришлось на нашу республику.
Говоря о вкладе башкирской «нефтянки» в общую победу, следует помнить, что наши НПЗ весьма успешно перерабатывали в основном местное, весьма низкокачественное сырье. Одним из основных показателей качества нефти считается содержание серы, от чего зависит легкость переработки и объем выхода наиболее ценных светлых нефтепродуктов — бензина и дизтоплива. Если в бакинской нефти содержание серы не превышало 0,5%, то в башкирской — было около трех.
«Нефть ишимбайского месторождения, которая в основном перерабатывалась в предвоенные и первые военные годы, содержала много воды, солей и серу, вызывавших коррозию оборудования и трубопроводов, создавая аварийные ситуации, приводившие к пожарам и даже взрывам, — вспоминал Николай Байбаков, занимавший во время войны пост заместителя, а затем и наркома нефтяной промышленности СССР. — Трудности в работе создавало и отсутствие запасных частей: импортных не было, а отечественная промышленность своих не производила. Помогала русская смекалка. Серьезные проблемы доставлял и климат — в первую военную зиму морозы доходили до минус 50».
Однако, несмотря на все трудности, Уфимский нефтеперерабатывающий завод успешно справлялся с выполнением плана, чему во многом способствовала его технологическая схема, обеспечивавшая переработку высокосернистой нефти с максимальным выходом ценных светлых нефтепродуктов. Судя по производственной отчетности УНПЗ, на бензин, большую часть которого составляло крайне дефицитное в годы войны высокооктановое авиатопливо марки Б-70 и Б-78, приходилось не менее четверти от объема перегоняемой нефти. Это был очень высокий показатель, недоступный большинству отечественных нефтеперегонных заводов тех лет. И именно так Башкирия внесла свой решающий вклад в завоевание превосходства в воздухе.