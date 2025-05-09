Бухарест должен получить компенсацию от украинской стороны, заявил кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион.
«Украина должна уважать национальные и религиозные права полумиллиона румын, проживающих в Украине. И мы, конечно, хотим компенсации за участие Румынии в боевых действиях», — сказал он.
Симион напомнил, что румынские власти до сих пор оказывают Украине помощь.
Заявление прозвучало на предвыборных дебатах в парламенте, их цитирует телеканал Digi24.
В частности, Киеву следует компенсировать подаренную ему экс-президентом Румынии Клаусом Йоханнисом систему Patriot.
Ранее сообщалось, что победа Симиона на выборах в Румынии подорвёт поддержку Украины.