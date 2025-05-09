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Digi24: кандидат в лидеры Румынии потребовал компенсацию от Киева за помощь

Победа Симиона на выборах в Румынии подорвёт поддержку Украины.

Источник: Аргументы и факты

Бухарест должен получить компенсацию от украинской стороны, заявил кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион.

«Украина должна уважать национальные и религиозные права полумиллиона румын, проживающих в Украине. И мы, конечно, хотим компенсации за участие Румынии в боевых действиях», — сказал он.

Симион напомнил, что румынские власти до сих пор оказывают Украине помощь.

Заявление прозвучало на предвыборных дебатах в парламенте, их цитирует телеканал Digi24.

В частности, Киеву следует компенсировать подаренную ему экс-президентом Румынии Клаусом Йоханнисом систему Patriot.

Ранее сообщалось, что победа Симиона на выборах в Румынии подорвёт поддержку Украины.