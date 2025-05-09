Uzbekistan Airways изменила маршруты: рейсы в Юго-Восточную Азию стали дольше из-за конфликта Индии и Пакистана

Как сообщили в авиакомпании, корректировки маршрутов осуществлены в целях обеспечения максимальной безопасности пассажиров и экипажей, а также с учётом временных ограничений на пролёт над спорными территориями.
Временно увеличено время полёта на следующих направлениях: «Ташкент — Дели — Ташкент», «Ташкент — Мумбай — Ташкент», «Ташкент — Бангкок — Ташкент», «Ташкент — Куала-Лумпур — Ташкент», «Ташкент — Пхукет — Ташкент».
Несмотря на изменение маршрутов, авиакомпания подтвердила, что пока продолжает выполнение всех запланированных рейсов в обход закрытых воздушных коридоров. Пассажирам с ранее приобретёнными билетами не стоит беспокоиться — они будут перевезены согласно расписанию, с учётом новых временных параметров.
Тем не менее в авиакомпании подчеркнули, что изменения в списке направлений и дополнительная корректировка маршрутов возможны. Судя по всему, такие решения будут приниматься в случае дальнейшего обострения ситуации между Пакистаном и Индией.
К сожалению, в Uzbekistan Airways не уточнили, повлияло ли увеличение маршрута на стоимость билетов и выросли ли они в цене.