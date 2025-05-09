Миршаймер: Россия четко заявляла о неприемлемости расширения НАТО

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive, что Российская Федерация неоднократно пыталась объяснить западным странам причины своего несогласия с расширением НАТО.
По его словам, Россия настаивала на нейтральном статусе соседних государств и отсутствии серьезной военной угрозы со стороны них.
— Это государство должно быть нейтральным и не представлять серьезной наступательной угрозы для России. Русские ясно давали это понять раз за разом, — объяснил эксперт.
Миршаймер также отметил, что западные лидеры игнорируют историю и не понимают суть проблемы, связанной с возможным вступлением Украины в Североатлантический альянс, передает «Газета.ру».
По данным СМИ, в ходе переговоров с представителями Киева и стран Европы в Париже и Лондоне члены делегации США подтвердили, что президент страны Дональд Трамп выступает против вступления Украины в НАТО. При этом представители Вашингтона отметили, что эта позиция не обязывает ни к чему следующих американских президентов и они могут принять Украину в блок.