Миршаймер: Россия четко заявляла о неприемлемости расширения НАТО

По данным СМИ, в ходе переговоров с представителями Киева и стран Европы в Париже и Лондоне члены делегации США подтвердили, что президент страны Дональд Трамп выступает против вступления Украины в НАТО. При этом представители Вашингтона отметили, что эта позиция не обязывает ни к чему следующих американских президентов и они могут принять Украину в блок.