Губернатор Хоценко поздравил омичей с 9 Мая видеообращением

Сегодня, 9 мая, первые лица области и города поздравили омичей с 80-летием Великой Победы. Губернатор Виталий Хоценко разместил в своем телеграм-канале трогательное видео на песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса. Вместе со своим сыном глава региона возложил цветы к монументу «Слава Героям» на бульваре Победы.
«В каждой семье из поколения в поколение бережно хранят память об участниках Великой Отечественной войны. В моей семье это мой дедушка Петр Максимович Кротов, Герой Советского Союза», — рассказал Виталий Хоценко.
В своих социальных сетях омичей также поздравил мэр города Сергей Шелест.
«9 Мая 1945 года навсегда останется в истории и в памяти десятков миллионов людей, как день триумфа русского народа, торжества мира и справедливости. Прошло 80 лет, но мы все также гордимся беспримерным подвигом наших отцов и дедов, преодолевших все тяготы и испытания, выпавшие на их долю. И сколько бы лет ни прошло —9 Мая был и остается для нас самым главным, священным праздником» — написал глава города.
Обо всех праздничных мероприятиях, которые пройдут в Омске 9 мая, мы писали здесь.