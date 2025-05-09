Губернатор Хоценко поздравил омичей с 9 Мая видеообращением

«9 Мая 1945 года навсегда останется в истории и в памяти десятков миллионов людей, как день триумфа русского народа, торжества мира и справедливости. Прошло 80 лет, но мы все также гордимся беспримерным подвигом наших отцов и дедов, преодолевших все тяготы и испытания, выпавшие на их долю. И сколько бы лет ни прошло —9 Мая был и остается для нас самым главным, священным праздником» — написал глава города.