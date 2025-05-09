В Хабаровске прошел парад к 80-летию Победы

Также, в параде приняли участие тактические вездеходы (багги) «Ерофей». Машины произведены в Хабаровске, уже третий год поставляются в зону СВО. Вездеходы впервые приняли участие в параде в 2024 году. Также нововведением на параде Победы в 2024 году стало размещение на военных машинах фото погибших в Великой Отечественной войне и участников СВО. В этом году зрители увидели и мотовездеходы «Дизерт Кросс».