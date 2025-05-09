ФСБ рассекретила документы о священниках, которые проповедовали фашизм

В частности, в одной из рассекреченных справок по делу «Отщепенцы» содержатся сведения о трех священниках униатских церквей — Евгении Дулишковиче, Стефаре Тиводоре и Андрее Бицкове. Согласно архивным данным, в годы войны они «являлись активными пособниками венгерских оккупантов, проводили среди населения антисоветскую клеветническую агитацию, восхваляли фашистский строй и политику немецко-венгерских оккупантов в Закарпатье». «Дулишкович еще в период вхождения Закарпатской Украины в состав Чехословацкой Республики поддерживал связь с видными политическими деятелями реакционного венгерского правительства и проводил среди верующих активную агитацию за присоединение Закарпатья к Венгрии», говорится в документах, попавшим ТАСС.