В Башкирии пропали без вести две женщины

По данным волонтеров, 34-летняя женщина была одета в черную куртку с капюшоном, темно-серые джинсы и кроссовки молочного цвета.
Другие приметы исчезнувшей — рост 167 см, светло-русые волосы, светло-карие глаза.
Также добровольцы объявили о поисках 37-летней жительницы столицы Анастасии Федоровой (Зубаревой), пропавшей 30 апреля. Голубоглазая светловолосая горожанка ростом 158 см была в ветровке, толстовке, спортивных штанах и кроссовках черного цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам 8−800−700−54−52 или 112.