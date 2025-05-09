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В Башкирии пропали без вести две женщины

Уфимка Замира Минигалиева (Саметова) пропала без вести 6 мая, передает «Лиза Алерт РБ».

Источник: Башинформ

По данным волонтеров, 34-летняя женщина была одета в черную куртку с капюшоном, темно-серые джинсы и кроссовки молочного цвета.

Другие приметы исчезнувшей — рост 167 см, светло-русые волосы, светло-карие глаза.

Также добровольцы объявили о поисках 37-летней жительницы столицы Анастасии Федоровой (Зубаревой), пропавшей 30 апреля. Голубоглазая светловолосая горожанка ростом 158 см была в ветровке, толстовке, спортивных штанах и кроссовках черного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам 8−800−700−54−52 или 112.