Bosch не смогла продать предприятие в Петербурге, и вот почему

Тем временем предприятие ООО «БСХ бытовые приборы», которое раньше находилось в собственности дочерней компании германской Bosch, а с 2024 года перешло под управление «Газпром бытовые системы», собирается перезапустить заводы немецкой компании в Санкт-Петербурге. Там в 2025 году предполагается начать производство холодильников и стиральных машин.