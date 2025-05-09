Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bosch не смогла продать предприятие в Петербурге, и вот почему

Bosch рассказала о срыве сделки по продаже предприятия в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Запланированная германской компанией Bosch сделка по продаже дочернего предприятия ООО «БСХ бытовые приборы», расположенного в Санкт-Петербурге, оказалась невозможной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на годовой отчет компании Bosch.

«Это произошло из-за того, что в апреле отчетного года предприятие было передано под российское государственное административное управление», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Bosch намерена продать два завода на территории России, расположенные в населенном пункте Стрельна под Санкт-Петербургом. Их стоимость оценивается в 3,8−4,4 млрд рублей.

Также сообщалось, что китайская компания Hisense согласовала сделку о покупке российских заводов Bosch.

Тем временем предприятие ООО «БСХ бытовые приборы», которое раньше находилось в собственности дочерней компании германской Bosch, а с 2024 года перешло под управление «Газпром бытовые системы», собирается перезапустить заводы немецкой компании в Санкт-Петербурге. Там в 2025 году предполагается начать производство холодильников и стиральных машин.