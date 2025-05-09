Bosch не смогла продать предприятие в Петербурге, и вот почему

Запланированная германской компанией Bosch сделка по продаже дочернего предприятия ООО «БСХ бытовые приборы», расположенного в Санкт-Петербурге, оказалась невозможной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на годовой отчет компании Bosch.
«Это произошло из-за того, что в апреле отчетного года предприятие было передано под российское государственное административное управление», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что немецкая компания Bosch намерена продать два завода на территории России, расположенные в населенном пункте Стрельна под Санкт-Петербургом. Их стоимость оценивается в 3,8−4,4 млрд рублей.
Также сообщалось, что китайская компания Hisense согласовала сделку о покупке российских заводов Bosch.
Тем временем предприятие ООО «БСХ бытовые приборы», которое раньше находилось в собственности дочерней компании германской Bosch, а с 2024 года перешло под управление «Газпром бытовые системы», собирается перезапустить заводы немецкой компании в Санкт-Петербурге. Там в 2025 году предполагается начать производство холодильников и стиральных машин.