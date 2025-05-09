Парад Победы завершился в Уссурийске

Масштабный парад в честь 80-летия Победы завершился в Уссурийске.
В нём приняли участие более 1200 человек и 50 единиц боевой техники. В парадном строю прошли военнослужащий 5-й общевойской армии — двух мотострелковых полков и танкового полка мотострелковой дивизии.
Собравшихся приветствовал исполняющий обязанности командующего 5-й армии гвардии генерал- майор Василий Колчин.
«80 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Наш народ героически боролся и защитил своё Отечество. Этот праздник достался нам дорогой ценой. Слава народу победителю, да будет и дальше процветать наша великая Родина»! — отметил он.
Открыла парад рота барабанщиков Уссурийского суворовского военного училища.
В составе участников парада в Уссурийске немало участников Специальной военной операции, награждённых орденами и медалям.
Завершила смотр механизированная колонна из 62-х машин, среди которых были ретро-автомобили советских времён и современная боевая техника.
Из прохождения боевой техники в Уссурийске устроили целое представление с боевым развёртыванием.