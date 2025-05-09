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Парад Победы завершился в Уссурийске

В параде приняли участие более тысячи военнослужащих.

Источник: Администрация Уссурийского городского округа

Масштабный парад в честь 80-летия Победы завершился в Уссурийске.

В нём приняли участие более 1200 человек и 50 единиц боевой техники. В парадном строю прошли военнослужащий 5-й общевойской армии — двух мотострелковых полков и танкового полка мотострелковой дивизии.

Собравшихся приветствовал исполняющий обязанности командующего 5-й армии гвардии генерал- майор Василий Колчин.

«80 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Наш народ героически боролся и защитил своё Отечество. Этот праздник достался нам дорогой ценой. Слава народу победителю, да будет и дальше процветать наша великая Родина»! — отметил он.

Открыла парад рота барабанщиков Уссурийского суворовского военного училища.

В составе участников парада в Уссурийске немало участников Специальной военной операции, награждённых орденами и медалям.

Завершила смотр механизированная колонна из 62-х машин, среди которых были ретро-автомобили советских времён и современная боевая техника.

Из прохождения боевой техники в Уссурийске устроили целое представление с боевым развёртыванием.