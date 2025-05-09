Парад Победы завершился в Уссурийске

«80 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Наш народ героически боролся и защитил своё Отечество. Этот праздник достался нам дорогой ценой. Слава народу победителю, да будет и дальше процветать наша великая Родина»! — отметил он.