Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о взаимных разочарованиях в отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Об этом он заявил журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, может быть, дальше больше, чем мы их, причем давно», — сказал он.
Как отметил Юрий Ушаков, требования и предложения Москвы американская сторона в некоторой степени учитывает, хотя и не все. Как он пояснил, заявления из США показывают, что администрация президента Дональда Трампа понимает требования и цели России.
Помощник отметил, что из США идут заявления различного характера. И, в частности, последние заявления вице-президента Вэнса Ушаков счел любопытными и несущими серьезный конструктивный заряд.
При этом помощник президента допустил, что Россия и США движутся к двусторонней встрече Владимира Путина и Трампа.
Однако позже президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором в привычной для себя манере начал призывать Россию и Украину к прекращению огня, пугая при этом санкциями. Глава Белого дома также добавил, мол, если вдруг понадобится его услуги, он отзовется моментально.
После этого нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом и заявил, что «Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты — на 30 дней тишины». А после прекращения огня Украина якобы будет готова к переговорам по урегулированию конфликта «в любом формате».
Вместе с тем, Юрий Ушаков 8 мая отметил, что дальнейшие действия Российской Федерации в отношении украинского конфликта будут зависеть от того, как пройдет объявленное на 8−10 мая перемирие.
Истинное положение дел в зоне проведения специальной военной операции во время объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия раскрыли накануне в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что в общей сложности было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня. Отмечено 173 обстрела позиций российской армии, а также 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.