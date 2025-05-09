После этого нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом и заявил, что «Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты — на 30 дней тишины». А после прекращения огня Украина якобы будет готова к переговорам по урегулированию конфликта «в любом формате».