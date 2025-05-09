Что увидят жители Башкирии в день 80-летия Победы

Впервые с 2022 года в полномасштабном формате состоится 12-я по счету всероссийская акция памяти «Бессмертный полк». Ожидается, что участниками шествия в Уфе станут около 200 тысяч человек. Маршрут протяженностью около шести километров пройдет по проспекту Октября — от улицы Шафиева до пересечения с Кольской. Формирование основной колонны начнется с 10.00 и продлится около часа. В 10.55 участники споют знаменитую «Катюшу» на русском и башкирском языках, в 11.00 ветеранов почтят минутой молчания, а само событие стартует в 11.12 с завершением в 13.00.