Что увидят жители Башкирии в день 80-летия Победы

Утром официальная часть празднования в столице начнется с традиционных церемоний возложения цветов к памятнику Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова на Советской площади и к Вечному огню в мемориальном комплексе в парке Победы.
Затем жителей ждет большой военный парад в составе более двух тысяч человек — речь о парадных расчетах военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, учреждений силовых структур, юнармейцев, кадетов, курсантов, ветеранов боевых действий и военной службы. Традиционно по проспекту Октября пройдет техника периода Великой Отечественной войны — мотоциклы с пулеметами, пушки, санитарные автомобили
Впервые с 2022 года в полномасштабном формате состоится 12-я по счету всероссийская акция памяти «Бессмертный полк». Ожидается, что участниками шествия в Уфе станут около 200 тысяч человек. Маршрут протяженностью около шести километров пройдет по проспекту Октября — от улицы Шафиева до пересечения с Кольской. Формирование основной колонны начнется с 10.00 и продлится около часа. В 10.55 участники споют знаменитую «Катюшу» на русском и башкирском языках, в 11.00 ветеранов почтят минутой молчания, а само событие стартует в 11.12 с завершением в 13.00.
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Также до 22.00 горожане и гости столицы смогут увидеть выставку военной техники и ретроавтомобилей перед Русским драматическим театром и на площади Ленина, где представлены легендарная «Катюша», бронеавтомобиль БА-64, мотоцикл М-72 с пулеметом и многие другие образцы. Здесь же до 12 мая продолжает работу передвижная выставка трофейной техники стран НАТО, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и бронеавтомобили американского, французского, британского и немецкого производства.
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На площади перед Русдрамтеатром в 13.00 начнется концерт «Наследие Великой Победы», который продлится до 22.00. Параллельно во всех районах столицы пройдут свои праздничные программы на территории парков «Кашкадан», «Первомайский», Дёмский, Победы, Якутова и сада Аксакова. Запланированы выступления Александра Лынника и ансамбля «Мирас».
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Государственный академический симфонический оркестр Башкирии на сцене Башоперы в 18.00 исполнит симфонию № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича под руководством дирижера, народного артиста РБ, лауреата госпремии имени Салавата Юлаева Дмитрия Крюкова.
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В 19.00 в Русском драмтеатре зрители услышат известные композиции военных лет в рамках концертного проекта «Мы вернемся в песнях о войне», подготовленного совместно с молодежным оркестром русских народных инструментов УГИИ им. Загира Исмагилова под руководством заслуженной артистки республики Оксаны Буланкиной.
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С 12.00 на главных улицах Уфы, в парках и около торговых центров стартует всероссийская акция «Георгиевская лента», в рамках которой волонтеры и добровольцы будут вручать всем желающим символ воинской славы.
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Кроме того, в 10.00 на базе уфимской спортшколы «Батыр» состоится турнир по самбо, посвященный 80-й годовщине Победы.
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В День Победы с 11.00 до 21.00 у причала Монумента Дружбы будет находиться теплоход «Русь Великая», который имеет уникальную особенность совершать длительные и короткие круизные путешествия в различных направлениях.
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