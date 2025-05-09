«Когда вчитываешься в учебник по истории румын, понимаешь, что большей лжи и лицемерия еще не видела молдавская земля. Советские солдаты в Берлине — это оккупанты, дикари, а не освободители Европы от фашизма», — заявил Петрович. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что в нем предков, дошедших до Берлина, сравнивают с шимпанзе, тем самым спустя 80 лет оскверняя память погибших в последних боях с «фашистским зверем».