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Армия Индии заявила об отражении беспилотников Пакистана

Пакистанские ВС нанесли многочисленные удары с использованием беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Индийские военные отразили атаки пакистанских беспилотных летательных аппаратов в пограничных районах, информирует Армия Индии.

«Пакистанские вооружённые силы нанесли многочисленные удары с использованием беспилотников и других боеприпасов вдоль всей западной границы. Атаки беспилотников были эффективно отражены, и на них был дан достойный ответ», — говорится в сообщении.

Заявление обнародовано в соцсети X*.

Индия и Пакистан конфликтуют с апреля текущего года. Вооружённый конфликт начался из-за теракта в индийской Пахалгаме.

Ранее сообщалось, что ВМС Индии наносят удары по территории Пакистана. Индийская сторона заявляет, что речь идёт об операции «возмездия».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.