Армия Индии заявила об отражении беспилотников Пакистана

Индийские военные отразили атаки пакистанских беспилотных летательных аппаратов в пограничных районах, информирует Армия Индии.
«Пакистанские вооружённые силы нанесли многочисленные удары с использованием беспилотников и других боеприпасов вдоль всей западной границы. Атаки беспилотников были эффективно отражены, и на них был дан достойный ответ», — говорится в сообщении.
Заявление обнародовано в соцсети X*.
Индия и Пакистан конфликтуют с апреля текущего года. Вооружённый конфликт начался из-за теракта в индийской Пахалгаме.
Ранее сообщалось, что ВМС Индии наносят удары по территории Пакистана. Индийская сторона заявляет, что речь идёт об операции «возмездия».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.