Пушков также сравнил Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо — убежденных антифашистов — с другими европейскими политиками, чьи предки сотрудничали с нацистами, и отметил, что для последних 9 мая — это день поражения, за которое они стремятся взять реванш. Визит Вучича в Москву состоялся, несмотря на предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас и его обещание российскому лидеру Владимиру Путину приехать на День Победы.