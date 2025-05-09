Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что президент Сербии Александр Вучич проявил политическое мужество, посетив Москву для празднования Дня Победы.
По мнению Пушкова, Вучич не испугался угроз из Брюсселя, и его поступок приветствуют в Сербии, России и во всей Европе, где победу над нацизмом считают высшей ценностью.
— Вучич не убоялся угроз из Брюсселя и проявил политическое мужество. Ему сейчас аплодируют Сербия и Россия, как и все в Европе, кто считает победу над германским нацизмом высшей и подлинной европейской ценностью, — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков также сравнил Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо — убежденных антифашистов — с другими европейскими политиками, чьи предки сотрудничали с нацистами, и отметил, что для последних 9 мая — это день поражения, за которое они стремятся взять реванш. Визит Вучича в Москву состоялся, несмотря на предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас и его обещание российскому лидеру Владимиру Путину приехать на День Победы.
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 9 мая, опубликовал видеозапись, на которой он общается с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне Кремля в Москве. Видео он подписал: «Сербы и словаки — братья навек».