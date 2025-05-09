В Хабаровске на 9 мая жители пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

Одна жительница Хабаровска сильно испугалась, что не сможет выйти в Сеть, а ей нужен навигатор для поездки за город, из-за чего ей пришлось перенести свои планы. Неполадки возникают у тех граждан, что ближе находятся к центру города. Однако паниковать не стоит, ведь это традиционная мера безопасности на время Парада Победы и «Бессмертного полка». Ранее к ней прибегали в Москве и Московской области, но в последнее время она распространилась на многие регионы страны.