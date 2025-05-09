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В Хабаровске на 9 мая жители пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

В день Победы многие хабаровчане столкнулись с проблемой, что на телефоне или полностью не работает интернет, или функционирует, но с перебоями, сообщает «МК в Хабаровске».

Источник: Jonas Leupe/CC0

Одна жительница Хабаровска сильно испугалась, что не сможет выйти в Сеть, а ей нужен навигатор для поездки за город, из-за чего ей пришлось перенести свои планы. Неполадки возникают у тех граждан, что ближе находятся к центру города. Однако паниковать не стоит, ведь это традиционная мера безопасности на время Парада Победы и «Бессмертного полка». Ранее к ней прибегали в Москве и Московской области, но в последнее время она распространилась на многие регионы страны.

Согласно статистике сервиса Downdetector, трудности доступа появились также в Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Самарской областях и Краснодарском крае. Как только официальная часть торжества закончится, все должно вернуться в норму.